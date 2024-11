De Pelé a Vini Jr: Os 7 negros que mudaram a história do futebol mundial

Pelé (BRA)

Imagem: Divulgação/ Fifa

Por que é importante? Simplesmente porque é Pelé. Essas quatro letras que formam o apelido de Edson Arantes do Nascimento podem até ser consideradas um sinônimo de futebol. Eleito o maior atleta do século passado pelo Comitê Olímpico Internacional, é o grande futebolista de todos os tempos e foi figura essencial no processo que levou a modalidade a se tornar febre na África e na Ásia, ou seja, a ganhar proporções globais. É também o único jogador que conquistou três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970).

Eusébio (POR)

Imagem: PA Images/PA Images via Getty Images

Por que é importante? Porque fez a Europa passar a olhar para a África como celeiro de talentos. Eusébio não foi o primeiro africano a vestir a camisa de uma seleção europeia, mas certamente foi quem o fez com mais brilho, abrindo as portas para que essa se tornasse uma prática comum na atualidade. Nascido em Moçambique, então uma colônia portuguesa, fez história com a camisa do Benfica e colocou a terra que hoje é de Cristiano Ronaldo no mapa do futebol mundial com o terceiro lugar na Copa-1966.