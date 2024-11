Teoria da conspiração jura que Copa-58 e 1º título do Brasil não existiram

A história já foi contada e recontada inúmeras vezes. Em 1958, o Brasil conquistou seu primeiro título de Copa do Mundo e, de quebra, apresentou ao planeta Pelé, então um adolescente de 17 anos que começou a competição no banco de reservas e saiu dela como o futuro "Rei do Futebol".

Mas não foi só isso. Didi caminhou meio-campo com a bola embaixo do braço pedindo calma aos seus companheiros após saírem perdendo na final. Mané Garrincha deixou um filho na Suécia. Djalma Santos foi eleito o melhor lateral direito mesmo só tendo atuado nos 90 minutos da decisão. E Bellini criou o gesto que se transformaria símbolo de todos os capitães campeões ao levantar o troféu acima da sua cabeça.

Só que os casos e acontecimentos que têm sido transmitidos de geração em geração pelos últimos 66 anos nunca aconteceram e não passam de obra de ficção. Pelo menos é nisso que alguns teóricos da conspiração acreditam.