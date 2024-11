Perri desbanca ídolo do Lyon, brilha na França e volta à briga por seleção

Essa insistência foi premiada. O técnico Pierre Sage aproveitou a nova temporada para barrar o veterano português Anthony Lopes, ídolo do clube e dono da posição durante os últimos dez anos, e apostar no brasileiro.

Perri agarrou a chance e não soltou mais. O camisa 23 foi titular em 14 dos 15 jogos do Lyon em 2024/25. E, na única partida em que não atuou (contra o Hoffenheim, pela Liga Europa), só ficou no banco porque o treinador decidiu levar a campo um time reserva.

Volta à seleção?

Com a carreira novamente nos trilhos, Perri agora retorna também à briga por uma das três vagas normalmente destinadas a goleiros na seleção.

Atualmente, os preferidos de Dorival para a posição são Ederson (Manchester City), Alisson (Liverpool) e Bento (Al-Nassr). Só que o segundo nome da lista está machucado, enquanto o terceiro atua em uma liga de menor impacto e pouca visibilidade.

Na atual Data Fifa, sem poder contar com um dos seus preferidos, o treinador da seleção também convocou o veterano Weverton (Palmeiras), que já terá 38 anos no período de disputa do próximo Mundial.