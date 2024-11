Endrick tem fila de interessados, mas descarta deixar o Real em janeiro

Endrick sabe que há uma fila de clubes importantes interessados em contratá-lo por empréstimo na próxima janela de transferências. Mas, pelo menos por enquanto, não tem planos de mudar de time em janeiro.

O "Blog do Rafael Reis" apurou que o jovem atacante pretende permanecer no Real Madrid para a segunda metade da temporada, apesar de estar sendo menos aproveitado do que imaginava na capital espanhola.

O estafe do ex-jogador do Palmeiras acredita que, à medida que a equipe espanhola espantar a crise na qual se meteu nas últimas semanas e conseguir resultados melhores, as oportunidades para Endrick irão crescer naturalmente.