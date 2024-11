Como Neymar na Arábia virou um dos piores reforços da história do futebol

Do ponto de vista do marketing, a passagem de Neymar pelo Al-Hilal é um sucesso. O astro brasileiro fez o clube romper fronteiras e se transformar em uma marca conhecida mundialmente, alavancou os números dos árabes nas redes sociais e ainda tem dado uma forcinha ao governo saudita na divulgação do país como sede da Copa-2034.

Mas, quando a discussão vai para o futebol, ou seja, para aquilo que acontece dentro de campo, a situação se transforma completamente. Não é exagero dizer que a ida do veterano camisa 10 para o Oriente Médio se transformou em uma das piores contratações da história da modalidade.

Considerando a compra dos direitos econômicos e os salários do período, o Al-Hilal e o governo da Arábia Saudita gastaram pelo menos 250 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) com o brasileiro ao longo do último um ano e meio.