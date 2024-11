7 caras novas das seleções sul-americanas para seu time contratar em 2025

VICENTE PIZARRO

Volante, 22 anos

Chileno, Colo Colo (CHI)

Imagem: Divulgação

É verdade que a nova geração chilena está longe de ter a mesma qualidade de nomes como Alexis Sánchez, Arturo Vidal e Claudio Bravo. Mas isso não significa que ela não possua alguns bons valores individuais. Um dos expoentes dessa safra de jovens que ainda não deixou o futebol sul-americano é Pizarro. Dono de um ótimo passe, o volante do Colo Colo funciona muito bem jogando à frente dos zagueiros e fazendo a distribuição de bolas. Outro atrativo para os clubes brasileiros é o fato de o chileno ter um salário bem baixo para os padrões do "país do futebol": apenas R$ 91,3 mil mensais.

CÉSAR OLMEDO

Lateral-direito, 21 anos

Paraguaio, Olimpia (PAR)

Imagem: Divulgação

Como lateral-direito é uma posição carente não só no Brasil, mas praticamente no mundo todo, os bons nomes que atuam nessa faixa de campo acabam sendo bem disputados. E Olmedo vai dando pinta de que pode ser uma opção interessante para o setor. Em apenas um ano como profissional, o paraguaio já assumiu a titularidade do Olimpia e agora foi convocado pela primeira vez para a seleção. Olmedo é um lateral com características que o torcedor brasileiro gosta: ou seja, é bom com a bola no pé e gosta de se lançar ao ataque. Essas características são tão gritantes para ele que, no Sul-Americano sub-20 do ano passado, chegou até a mesmo a jogar de centroavante.