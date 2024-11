Como sucesso em time sensação do Inglês fez Murillo chegar à seleção

Na última janela de transferências, o Chelsea chegou a sondar a situação do brasileiro, mas desistiu do negócio quando ficou sabendo do preço pedido: cerca de 70 milhões de libras (R$ 522,5 milhões).

Mas nem o preço alto deve segurar o zagueiro por muito tempo no Forest. Se o ex-Corinthians e agora jogador da seleção continuar no ritmo atual, o Chelsea fatalmente ganhará concorrência pesada pesada no fim da temporada.

Hora da consolidação

Depois de derrotar Chile e Peru na Data Fifa do mês passado, a seleção encara seus compromissos de novembro como a chance de provar que está realmente reencontrando seu melhor caminho.

O Brasil volta a campo pelas eliminatórias na quinta-feira, quando enfrenta o Venezuela, fora de casa. Na terça da próxima semana, o adversário será o Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Com os resultados de outubro, a equipe pentacampeã mundial deu uma respirada na corrida pelas vagas na Copa-2026. Agora, os comandados de Dorival Júnior ocupam a quarta posição do qualificatório, com 16 pontos, seis a menos que a líder, Argentina.