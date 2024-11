Por que Textor, mesmo com times na Europa, trata Botafogo como prioridade?

Textor visita o Botafogo muito mais do que dá as caras nos outros clubes de sua propriedade. Figurinha carimbada nos jogos disputados no Nilton Santos, o norte-americano raramente é visto no Parc Olimpique Lyonnais, no Selhurst Park ou no Edmund Machtens.

O empresário também participa bem mais ativamente da administração alvinegra do que faz com o restante do seu conglomerado. Enquanto delega no exterior, por aqui é ele quem resolve quase tudo.

Por que o Botafogo é prioridade?

O "Blog do Rafael Reis" conversou com pessoas do convívio de Textor e ouviu delas que há dois motivos principais pelos quais o Botafogo recebe um tratamento diferenciado do investidor.

O primeiro é de ordem sentimental. Talvez por ser o primeiro dono da história do clube e por ter dado resultado quase que de imediato, o norte-americano se sente mais acolhido pela torcida alvinegra. Já com os fãs dos seus outros clubes, o relacionamento é mais morno e profissional.

Mas há também uma questão pragmática nessa prioridade. O Botafogo é o time do "universo Textor" mais próximo de alcançar feitos realmente importantes, como conquistar títulos de expressão.