Calendário e gramados são ameaças para Neymar em possível volta ao Brasil

É com esse delicado histórico médico e com um corpo ainda não totalmente recuperado da lesão mais grave da sua carreira que o meia-atacante de 32 anos pode desembarcar no Santos em janeiro para encarar o calendário mais insano do futebol mundial e alguns gramados que estão bem distantes de serem um tapete.

Sobrecarga de jogos

No Brasil, Neymar teria de lidar com um número muito maior de jogos e, consequentemente, com períodos bem menores de descanso do que está acostumado.

Durante o período em que o camisa 10 atuou na França, o PSG nunca ultrapassou a marca de 57 partidas em uma temporada. Em 2023/24, o único ano inteiro do astro na Arábia Saudita, o Al-Hilal foi a campo em 60 oportunidades.

Esses números são fichinha perto do calendário experimentado pelos principais clubes do Brasil. No último ano, o Fortaleza jogou nada menos que 78 vezes.

E Neymar precisaria enfrentar essa sobrecarga de jogos, pesada até mesmo para quem está com 100% das condições físicas, ainda meio baleado.