7 sul-americanos em baixa na Europa para seu time trazer ao Brasil em 2025

MIGUEL ALMIRÓN

Meia-atacante, 30 anos

Paraguaio, Newcastle (ING)

Possivelmente o principal jogador paraguaio da atualidade, era uma figura de destaque do Newcastle até a primeira metade da temporada passada. Mas Almirón perdeu espaço no time e se transformou em um daqueles reservas normalmente acionados apenas no finalzinho das partidas. É um jogador caro, mas com potencial técnico e experiência no primeiro escalão do futebol europeu (seis anos na Premier League) suficientes para logo se firmar entre os grandes nomes do Brasil. Para os clubes mais ricos do futebol pentacampeão mundial, vale a pena dar uma conversada com o Newcastle sobre o meia-atacante.

GONZALO MONTIEL

Lateral direito, 27 anos

Argentino, Sevilla (ESP)

Imagem: REUTERS/Hannah Mckay

Responsável pela cobrança de pênalti que decidiu a Copa-2022, o campeão mundial com a seleção argentina é um daqueles nomes que há tempos rondam as listas de compras dos clubes brasileiros. Montiel já foi sondado no Flamengo, no Palmeiras e em tantos outros clubes daqui. De volta ao Sevilla após um empréstimo longe de ser bem-sucedido ao Nottingham Forest na temporada passada, também tem jogado pouco na Espanha. A única partida em que o argentino foi escalado como titular em 2024/25 foi pela Copa do Rei, quando seu clube utilizou uma formação 100% reserva.

LEANDRO PAREDES

Volante, 30 anos

Argentino, Roma (ITA)