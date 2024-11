Crise no Real Madrid tem até confronto entre Ancelotti e esposa de jogador

A crise que tomou conta do Real Madrid após as derrotas em casa para Barcelona e Milan envolve até um conflito entre o técnico Carlo Ancelotti e a esposa do meio-campista uruguaio Federico Valverde.

Ainda durante o 3 a 1 sofrido pelos merengues contra a equipe italiana, na última terça-feira, pela fase de liga da Champions, Mina Bonino resolveu partir para cima do treinador e criticou a forma como o marido tem sido escalado.

"Se eu disser o que realmente penso, vou acabar na cadeia. Quando eles vão entender de uma vez por todas que Fede não é um ala?", atacou a influencer, em post publicado em sua conta pessoal no X (antigo Twitter).