Quem é o magnata destaque na Premier League que planeja ter time no Brasil?

Entre rezas e cuspes

O dono do Nottingham Forest é daquelas figuras que não passam despercebidas em um estádio de futebol.

O grego não fica quieto nos camarotes dos estádios que frequenta. Pelo contrário, passa boa parte das partidas dos seus times saudando os torcedores, fazendo orações de forma efusiva e esbravejando contra a arbitragem.

As confusões com os juízes e auxiliares, aliás, são um capítulo à parte no seu currículo. Marinakis cumpre atualmente uma suspensão de cinco partidas na Premier League por ter cuspido no chão logo após a passagem dos árbitros que trabalharam na derrota do Forest para o Fulham, no finalzinho de setembro.

Punido por uma atitude desrespeitosa, o grego alegou que o episódio não teve nada a ver com sua indignação com o apito (o jogo foi decidido em um pênalti marcado após intervenção do VAR), mas sim com uma crise de tosse provocada por seu hábito de fumar cigarros.

Máquina de moer técnicos e jogadores

A falta de impaciência do grego é famosa em todos os clubes que estão sob sua gestão. O bilionário é famoso no meio do futebol por não ter nenhum pudor de trocar comissão técnica e elenco quando está insatisfeito com os resultados.