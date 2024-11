R$ 2,5 bi: Neymar é o jogador que mais grana movimentou em transferências

Quem mais se aproxima da marca histórica de Neymar é o centroavante belga Romelu Lukaku, do Napoli, cujas transferências somadas alcançam 369,2 milhões de euros (R$ 2,3 bilhões). O astro português Cristiano Ronaldo, do Al-Hilal, completa o pódio, com 247 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão).

Como Neymar construiu seu recorde

Formado nas categorias de base do Santos, Neymar estreou no Mercado da Bola sendo negociado com o Barcelona, em 2013, por 88 milhões de euros (R$ 556 milhões, na cotação atual) — o valor real da transação é motivo de controvérsias até hoje.

Quatro temporadas mais tarde, o PSG desembolsou 222 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão) para tirar o astro brasileiro da Catalunha. Essa transferência detém até hoje o recorde de maior negócio da história do futebol.

Já no ano passado, o camisa 10 interrompeu sua trajetória na Europa para se aventurar no Oriente Médio. O Al-Hilal desembolsou 90 milhões de euros (R$ 568,8 milhões) para contratá-lo, quantia recorde para o futebol da Arábia Saudita.

Só duas novidades

Como a última janela de transferências não foi das mais agitadas, a parte de cima do ranking dos jogadores que mais movimentaram dinheiro na história do futebol não mudou muito na comparação com o ano passado.