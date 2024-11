'Corinthians da Áustria' só apanha na Champions; conheça o Sturm Graz

Na verdade, ele se chama Sturm Graz, é o atual campeão austríaco e joga a etapa principal do torneio da Uefa pela quarta vez na história. Mas, entre os torcedores brasileiros, não é raro ver alguém chamá-lo de "Corinthians da Áustria".

'Corinthians da Áustria'

Basta dar uma olhada no escudo do Sturm Graz para entender o apelido. O distintivo da equipe austríaca é quase idêntico a uma versão antiga do símbolo do Corinthians, o que foi usado nas décadas de 1920 e 1930 (um círculo com bordas pretas com a bandeira do estado de São Paulo no centro).

Assim como o time brasileiro, o participante da Champions também tem uniforme alvinegro e uma história ligada a movimentos populares -foi fundado em 1909, como o time oficial dos trabalhadores da cidade da Graz.

Atualmente, o Sturm Graz lidera o Campeonato Austríaco, com 26 pontos conquistados em 12 rodadas. Na Champions, no entanto, só perdeu até o momento: caiu ante Brest, Brugge e Sporting.

Seu principal jogador é o centroavante dinamarquês Mika Biereth, que está emprestado pelo Arsenal. Atualmente, não há nenhum brasileiro no seu elenco.