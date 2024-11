Oscar se despede da China com título e começa 'leilão' para 2025

A última rodada do Campeonato Chinês marcou o início da passagem de oito temporadas do ex-Internacional e Chelsea pelo futebol do Extremo Oriente.

Com contrato até o último dia de 2024, Oscar ainda tem mais quatro compromissos oficiais pelo Port (final da Copa da China e três jogos da Liga dos Campeões da Ásia) antes de partir para seu próximo desafio.

Qual será o futuro de Oscar?

O ex-jogador da seleção brasileira resolveu deixar a China porque, caso assinasse um novo vínculo e permanecesse por lá, teria de limitar seu salário ao teto da liga: 3 milhões de euros (R$ 19 milhões) anuais.

A questão é que Oscar ganha atualmente muito mais que isso. Último remanescente da política de investimento pesado feita pelo país durante a segunda metade da década passada para tentar se transformar em uma alternativa de peso para as grandes ligas europeias, o meia fatura 24 milhões de euros (R$ 151,9 milhões) por temporada.

O brasileiro sabe que não conseguirá manter esse nível de rendimento (semelhante ao de Erling Haaland e Kevin de Bruyne no Manchester City) no seu próximo clube. Mas não vê problemas em voltar a ganhar um "salário normal" para os padrões do futebol mundial.