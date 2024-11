7 brasileiros em baixa no exterior para seu time repatriar em 2025

ANTONY

Atacante, 24 anos, Manchester United (ING)

Segunda contratação mais cara da história do United, é possivelmente também o pior investimento já feito pelo clube inglês. Antony simplesmente não deu certo em Old Trafford: faz poucos gols, quase não distribuiu assistências e estancou no posto de reserva que serve apenas para os minutos finais das partidas. Por isso, o brasileiro aparece em praticamente todas as listas divulgadas pela imprensa de jogadores dos quais os "Red Devils" pretendem se livrar. Nenhum time daqui tem dinheiro suficiente para comprar os direitos econômicos de Antony. Mas, se for para descolar um empréstimo, a situação pode ser bem diferente.

RENAN LODI

Lateral esquerdo, 26 anos, Al-Hilal (ARA)

Imagem: Yasser Bakhsh/Getty Images

O ex-lateral da seleção tem sido titular do Al-Hilal quase sempre. No entanto, essa lua de mel com o técnico Jorge Jesus já tem data para terminar. Em janeiro, quando for reaberta a janela de inscrições do Campeonato Saudita, Renan Lodi deve ceder sua vaga de estrangeiro para Neymar. É claro que o defensor tem a opção de permanecer no clube para ser aproveitado apenas na Liga dos Campeões da Ásia. Mas virar um jogador intermitente é pouco para alguém com tanto potencial. Caso rescinda com o Al-Hilal ou seja liberado para ser emprestado a outro mercado, a volta ao Brasil é uma possibilidade.

ARTHUR

Volante, 28 anos, Juventus (ITA)