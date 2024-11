Elenco do Flamengo acumula 398 jogos de seleção; confira ranking por times

Na Data Fifa do mês passado, o Flamengo cedeu sete jogadores para a rodada dupla das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. Fabrício Bruno e Gerson defenderam a seleção canarinho, Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela e Nicolás de la Cruz foram chamados pelo Uruguai, Erick Pulgar esteve a serviço do Chile e Gonzalo Plata atuou pelo Equador.

Sempre Flamengo

Desde que o "Blog do Rafael Reis" começou a fazer esse levantamento, o Flamengo sempre apareceu na primeira posição.

Em 2022, o ano de estreia do estudo, o elenco rubro-negro tinha 434 jogos por seleções no currículo. O número encolheu considervalmente para 280 na temporada passada. Agora, registrou um belo crescimento superior a 42%.

Corinthians e Atlético-MG são os companheiros do Fla no pódio dos grupos mais experimentados do futebol brasileiro. Os paulistas, que contam com o peruano André Carillo e Memphis Depay, têm 338 partidas acumuladas, contra 305 dos mineiros, de Hulk e Paulinho.

Palmeiras fora do top 10

Apesar de ser um dos candidatos ao título brasileiro deste ano, o vice-líder Palmeiras sequer aparece no top 10 de elencos mais acostumados a jogar por seleções do futebol nacional.