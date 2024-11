Libertadores: Brasil decola e pode chegar a recorde de títulos já em 2025

Ou seja, o empate no topo do ranking dos maiores campeões poderá ser atingido já na próxima temporada.

Maior hegemonia do mundo

A perseguição brasileira ao recorde da Argentina vem ganhando força desde a década de 1990, mas se intensificou nos últimos anos com o domínio recente construído pelo país na Libertadores.

As cinco últimas edições do torneio tiveram o mesmo desfecho e terminaram com um clube do Brasil levantando a taça, assim como acontecerá neste ano. O Flamengo foi campeão em 2019 e 2022, o Palmeiras ficou com o título em 2020 e 2021 e o Fluminense levou a melhor na temporada passada.

Nenhuma outra competição continental no formato de Liga dos Campeões, como é a Libertadores, possui atualmente uma hegemonia tão longa e gritante quanto a do futebol canarinho no cenário sul-americano.

Nem mesmo México e Nova Zelândia, que costumam dominar o futebol dos seus continentes, vivem hoje uma situação de controle tão gritante assim. Cada um deles venceu quatro das cinco "Champions" mais recentes das quais participam.