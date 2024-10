'Novo Salah' brilha na Alemanha, ofusca até Harry Kane e já vale R$ 370 mi

'Novo Salah'

As frequentes comparações com Mohamed Salah estão mais ligadas ao fato de Marmoush ser o líder técnico da nova geração do Egito do que por semelhanças no estilo de jogo com o astro do Liverpool.

Ao contrário do compatriota que já foi três vezes artilheiro da Premier League inglesa, o camisa 7 do Frankfurt atua preferencialmente pela faixa central do ataque. Ele até pode ser escalado como ponta direita, posição onde Salah se consagrou, mas seu melhor rendimento tem sido como centroavante.

Os dois, aliás, costumam jogar juntos na seleção egípcia. Marmoush é hoje titular absoluto da equipe norte-africana e uma das suas principais esperanças para conquistar a classificação para a Copa do Mundo-2026.

Inglaterra à vista

Caso Salah não se transfira para a Arábia Saudita na próxima temporada, é bem possível que ele tenha Marmoush como companheiro de time (ou adversário direto de Premier League) a partir do segundo semestre de 2025.