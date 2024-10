Não é só Vini: 7 injustiçados da história dos prêmios de melhor do mundo

WESLEY SNEIJDER

Poderia ter vencido a Bola de Ouro Fifa-2010

Imagem: Flávio Florido/UOL

O meia foi essencial tanto na conquista da Champions pela Inter de Milão quanto no retorno da Holanda a uma final de Copa do Mundo. E, mesmo assim, nem ficou no top 3 do prêmio de melhor jogador do mundo em 2010. Por isso, Sneijder é tratado como um dos grandes injustiçados da história dessas cerimônias. Mas, verdade seja dita, Andrés Iniesta e Xavi, campeões mundiais com a Espanha e respectivos segundo e terceiro colocados da eleição, também poderiam ter desbancado o vencedor Messi e levado o troféu para casa.

THIERRY HENRY

Poderia ter vencido a Bola de Ouro e a eleição da Fifa-2004

Imagem: AFP

O grande time de futebol da temporada 2003/04 foi o Arsenal, que é até hoje é lembrado por ter conquistado a Premier League de forma invicta, ou seja, sem perder uma única partida. E o camisa 14 francês era o grande nome do time dirigido por seu compatriota Arsène Wenger. Artilheiro do Campeonato Inglês, Henry fez 30 gols só na liga nacional. Mesmo assim, perdeu para Ronaldinho Gaúcho a eleição de melhor do mundo da Fifa e ficou só na quarta posição na Bola de Ouro, atrás de Andriy Shevchenko, Deco e do próprio Ronaldinho.