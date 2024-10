Hegemônico, Brasil venceu 42 dos últimos 54 mata-matas da Libertadores

Desde 2020, foram 54 mata-matas entre uma equipe do país pentacampeão mundial e um time de outra nação sul-americana. A terra dos quase finalistas Atlético-MG e Botafogo ganhou nada menos que 42 desses encontros.

Maior hegemonia do planeta

Como revelado pelo "Blog do Rafael Reis" na semana passada, o futebol brasileiro possui atualmente a maior hegemonia dos torneios de Liga dos Campeões continentais do planeta inteiro.

As cinco últimas Libertadores tiveram o mesmo desfecho e terminaram com um clube do Brasil levantando a taça. O Flamengo foi campeão em 2019 e 2022, o Palmeiras ficou com o título em 2020 e 2021 e o Fluminense levou a melhor no ano passado.

Nem mesmo México e Nova Zelândia, que costumam dominar o futebol dos seus continentes, vivem hoje uma situação de controle tão gritante assim. Cada um deles venceu quatro das cinco "Champions" mais recentes das quais participam.

Caso Atlético-MG e Botafogo confirmem o favoritismo construído na semana passada e assegurem o sexto título consecutivo brasileiro, eles farão a sexta final 100% verde e amarela da história da Libertadores.