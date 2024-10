City pequeno e Messi zerado: o futebol na última Bola de Ouro do Brasil

No primeiro ano depois da traumática participação no Mundial-2006, com direito a um "quadrado mágico" ineficiente e treinamentos que mais pareciam festas de confraternização com tietes, a equipe dirigida por Dunga ganhou uma Copa América e só sofreu uma derrota em 18 partidas disputadas.

Apesar do tetracampeonato conquistado no ano anterior, a Itália já era não mais tratada como a melhor seleção do planeta. Perante a opinião pública, esse posto era dividido entre Brasil, França (sem o recém-aposentado Zinédine Zidane) e Argentina (da estrela ascendente Messi).