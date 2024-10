Messi quer Neymar no Inter Miami; regra financeira da MLS complica negócio

Lionel Messi está empenhado em recriar no Inter Miami o histórico trio MSN que marcou época no Barcelona. Depois de convencer Luis Suárez a se transferir para os Estados Unidos no começo do ano, o astro argentino quer levar também Neymar para a Flórida.

O "Blog do Rafael Reis" apurou que o estafe do camisa 10 brasileiro já está ciente da ideia do recordista de prêmios de melhor jogador do mundo. Também considera como possibilidade a ser estudada uma mudança para a MLS (Major League Soccer) depois do fim do contrato com o Al-Hilal, no meio do próximo ano.

Mas contratar Neymar não é tão simples assim para a melhor equipe dos EUA na atual temporada. Para resumir: o Inter não tem espaço na sua folha de pagamentos para um atleta tão caro quanto o astro de 32 anos.