Gols, títulos e mais: o que Vini e rivais fizeram para ganhar Bola de Ouro

JUDE BELLINGHAM

21 anos, meia

Inglês, Real Madrid (ESP)

54 jogos, 27 gols, 17 assistências

Imagem: Angel Martinez/Getty Images

O que ele fez? O grande nome da primeira metade da temporada. Até dezembro, Bellingham só não fez chover com o Real: cansou de decidir jogos e foi essencial para a equipe se consolidar como candidata ao título espanhol (que acabou conquistando). O problema é que o camisa 5 caiu assustadoramente de rendimento na reta final de 2023/24, justamente no momento em que as competições são decididas e os torcedores prestam mais atenção. Aí, acabou atropelado por Vini.

KYLIAN MBAPPÉ

25 anos, atacante

Francês, Paris Saint-Germain (FRA)

62 jogos, 52 gols, 21 assistências

Imagem: Catherine Ivill - AMA/Getty Images

O que ele fez? Embora tenha se transferido para o Real na última janela de transferências, o astro francês concorre pelo que fez quando ainda atuava no PSG. Mbappé teve uma temporada praticamente perfeita no cenário local, com título e artilharia da Ligue 1. No entanto, isso não deve ser suficiente para consagrá-lo como melhor do mundo. O atacante precisava de um título mais pesado, mas ficou no quase (parou nas semifinais) na Champions e na Euro.