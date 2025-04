Na mira da CBF, Jesus vive temporada de declínio e fim do 'Super Al-Hilal'

Michael também foi embora de Jedá e agora veste as cores do Flamengo. Mas sua saída foi reposta pelo igualmente brasileiro Marcos Leonardo, principal acerto do time nos últimos meses.

Com isso, talvez o grande problema enfrentado pelo Al-Hilal na atual temporada tenha sido a lesão do seu artilheiro Aleksandar Mitrovic. O centroavante sérvio, autor de 40 gols em 44 partidas em 2023/24, teve um problema muscular que o tirou de ação por dois meses (janeiro e fevereiro). Nesse período, sua equipe só venceu metade dos dez jogos que disputou no campeonato nacional.

Pintou o favorito?

De acordo com o colunista do "UOL Esporte" Mauro Cezar Pereira, a CBF já está pronta para pagar uma multa na casa de 2,5 milhões de euros (R$ 16 milhões) para contar com Jorge Jesus já a partir de maio.

O treinador português tem contrato com o Al-Hilal até o fim de junho, mas pode abrir mão da disputa do Super Mundial de Clubes para se apresentar à seleção a tempo de fazer a preparação para a próxima Data Fifa.

No começo de junho, o Brasil enfrenta Equador e Paraguai. Dependendo dos resultados da rodada dupla das eliminatórias, o time que era dirigido por Dorival Júnior até o mês passado pode até conquistar antecipadamente a classificação para a Copa-2026.