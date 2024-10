'Camisa 10', Raphinha volta à seleção como melhor brasileiro da temporada

Deixado de fora da convocação anterior por decisão de Dorival Júnior, Raphinha retorna à seleção para as partidas contra Chile e Peru, pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo-2026, amparado por um momento mágico no Barcelona e sendo chamado de melhor jogador brasileiro da temporada europeia.

E esse rótulo não foi dado por torcedores ou jornalistas empolgados com suas últimas atuações pela equipe catalã, mas sim por uma inteligência artificial que mede o desempenho dos atletas a partir das estatísticas do que eles produzem em campo.

De acordo com avaliação do "WhoScored?", as atuações de Raphinha neste início de 2024/25 merecem nota 7,93, a sétima mais alta de toda a elite do futebol europeu e a número um entre os brasileiros -quem mais se aproxima dele é o meia-atacante Galeno, do Porto, com 7,61.