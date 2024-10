Neymar é o 3º jogador com mais seguidores no Instagram; conheça o top 10

Além do camisa 10, o ranking dos dez jogadores de maior alcance na rede tem mais um brasileiro: o lateral esquerdo Marcelo, do Fluminense, ocupa a quinta posição, com 68 milhões de seguidores.

O multicampeão pelo Real é ainda o atleta em atividade no Brasil com marcas mais expressivas no Instagram. Quem mais se aproxima dele é o zagueiro Thiago Silva, também do Flu, que é acompanhado por 21,5 milhões de pessoas.

Jogadores de maior sucesso no Instagram

1 - Cristiano Ronaldo (POR, Al-Nassr): 640 milhões de seguidores

2 - Lionel Messi (ARG, Inter Miami): 503 milhões de seguidores

3 - Neymar (BRA, Al-Hilal): 224 milhões de seguidores

4 - Kylian Mbappé (FRA, Real Madrid): 122 milhões de seguidores

5 - Marcelo (BRA, Fluminense): 68 milhões de seguidores

6 - Karim Benzema (FRA, Al-Ittihad): 76,4 milhões de seguidores

7 - Sergio Ramos (ESP, sem clube): 64,2 milhões de seguidores

8 - Mohamed Salah (EGI, Liverpool): 63,2 milhões de seguidores

9 - Paul Pogba (FRA, Juventus*): 61,7 milhões de seguidores

10 - Paulo Dybala (ARG, Roma): 58 milhões de seguidores

*cumpre atualmente suspensão por doping, ainda que faça parte do elenco da Juventus