'Seleção de meio de tabela': só 5 convocados de Dorival lideram campeonatos

Melhor chance

Esta Data Fifa tem sido tratada como uma espécie de "chance de ouro" para o Brasil enfim conseguir emendar resultados positivos nas eliminatórias e afastar um pouco a descrença que tomou conta da seleção.

Afinal, os compromissos de outubro são justamente contra as duas piores seleções do qualificatório da Conmebol.

Na quinta-feira, o Brasil visita o Chile, penúltimo colocado das eliminatórias, com cinco pontos. Já na terça seguinte, joga no Distrito Federal contra o Peru, lanterna da competição, que ainda não venceu nenhuma partida e tem somente três pontos conquistados.

Com dez pontos somados até o momento, a seleção pentacampeã mundial só está dentro da zona de classificação direta para a Copa-2026 por conta do aumento no número de equipes participantes do torneio (de 32 para 48).

Se fosse pelo regulamento válido até o Qatar-2022, a quinta colocação ocupada pelo Brasil (atrás de Argentina, Colômbia, Uruguai e Equador) não faria mais que levá-lo para uma repescagem global contra representantes de outros continentes.