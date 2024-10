Pogba no Brasil? Entenda a situação legal do astro francês

Depois da contratação do atacante holandês Memphis Depay pelo Corinthians, a próxima grande estrela do futebol internacional a desembarcar no Brasil pode ser Paul Pogba.

Apesar de nenhum clube importante do país pentacampeão mundial ainda ter oficializado interesse na contratação do meio-campista francês, o nome do jogador de 31 anos tem sido ventilado nos bastidores do Mercado da Bola nacional desde o meio da semana passada.

A questão é que Pogba não está pronto para jogo. Ele ainda cumpre suspensão por doping e tem contrato em andamento com a Juventus. Por isso, o "Blog do Rafael Reis" explica qual é a situação legal atual daquele que é cotado para ser uma das grandes caras novas do futebol brasileiro para a próxima temporada.