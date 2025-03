Palmeiras x São Paulo Palpite - Onde Assistir, Horário e Estatísticas - 10/03

No Paulistão 2025, o Palmeiras tem o melhor ataque do campeonato com 24 gols, mas o São Paulo também tem se mostrado efetivo ofensivamente e marcou 19 vezes até aqui. Por tudo isso, o nosso primeiro palpite é para Ambos Times Marcam com odd de 1.95 na F12.Bet.

Odds altas Apostar agora Análise Portaria SPA/MF Nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 2. Para se classificar no tempo regulamentar: Palmeiras

O Verdão tem a vantagem de jogar em casa e um histórico recente positivo contra o São Paulo no Allianz Parque. Com um elenco mais forte e mais regular ao longo do Paulistão, a equipe de Abel Ferreira chega como favorita para garantir a classificação sem precisar da prorrogação ou pênaltis.

É este o nosso segundo palpite e a odd para essa possibilidade está em 1.85 na Superbet.