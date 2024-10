Reforços e lesão na 'hora errada' põem Richarlison em xeque na Inglaterra

Mais opções

Decepcionado com o desempenho do seu ataque (o que inclui um descontentamento com o brasileiro) desde a saída de Harry Kane, o Tottenham priorizou a reformulação do seu setor ofensivo na última janela de transferências.

Assim, desembarcaram em Londres mais dois atacantes (o centroavante Dominic Solanke, ex-artilheiro do Bournemouth, e o ponta francês Wilson Odobert, ex-Burnley), além do meia-atacante sueco Lucas Bergvall (ex-Djugardens), que também pode ser escalado na linha de frente.

Com as caras novas, o técnico australiano Ange Postecoglu agora tem nada menos que nove opções para apenas três vagas no setor. E pelo menos quatro delas estão nitidamente à frente de Richarlison na hierarquia interna: Heung-min Son, Brennan Johnson, Timo Werner e Solanke.

Na hora errada

Se o inchaço no setor ofensivo do Tottenham já era um problema para Richarlison, o fato de ele estar perdendo toda a parte inicial da temporada, justamente quando o técnico conhece as peças que tem e define com quem pretende mais contar, só complicou ainda mais sua situação.