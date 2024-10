Como Savinho driblou 'regra' de Guardiola e virou xodó do técnico do City

Quase sempre titular

Apesar de novato no elenco, o dono da camisa 26 foi escalado como titular em cinco dos nove primeiros jogos do clube inglês na temporada e tem uma minutagem em campo (410 minutos) maior que as dos astros Kevin de Bruyne (404), Kyle Walker (350) e Phil Foden (224).

Savinho é também o jogador do City que mais deu assistências neste começo de temporada (três) e, mesmo sem ainda ter balançado as redes pelo novo time, só fica atrás de Erling Haaland (dez) no número de participações diretas em gol.

O brasileiro conquistou Guardiola por exercer uma função que não existia no elenco desde a saída de Riyad Mahrez para a Arábia Saudita: a de ponta direita desequilibrante, ou seja, que parte para cima dos marcadores e se destaca no um contra um -Bernardo Silva, que vinha sendo escalado no setor, é mais um armador que se destaca pela técnica do que um driblador insinuante.

Em alta com Guardiola e em busca do seu primeiro gol pelo City, Savinho esperar começar jogando contra o Slovan Bratislava, nesta tarde, na Eslováquia, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa. Na estreia, os ingleses empataram sem gols com a Inter de Milão.

Nova Champions

A temporada 2024/25 marca o início de uma nova fase da Champions. Após mais de duas décadas, a forma de disputa da competição foi alterada. Na verdade, passou por uma completa revolução.