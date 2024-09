CR7 derruba Flamengo do posto de time não europeu mais seguido no Instagram

O crescimento do time de CR7, que foi de 15,3 milhões para 27 milhões de seguidores, tem tudo a ver com o próprio sucesso que seu principal jogador faz nas redes sociais. O astro português é dono do maior perfil pessoal do planeta no Instagram, com 639 milhões de contas acompanhando suas postagens.

Corinthians cai

Outra mudança importante em relação ao estudo feito em 2023 é que o Corinthians quase deixou de figurar entre os 20 clubes mais seguidos do mundo no Instagram.

Nem mesmo a contratação de um astro de porte global como o holandês Memphis Depay (ex-Barcelona, Atlético de Madri e Manchester United) foi suficiente para manter a equipe paulista na 18ª posição do ano passado.

Com 12,1 milhões de seguidores (2,2 milhões a mais que no levantamento anterior), o time do Parque São Jorge acabou superado por Inter Miami (de Lionel Messi) e Inter de Milão (campeã italiana) e agora fecha o top 20.

Força Real

Atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa e agora turbinado pela chegada de um novo popstar da bola, Kylian Mbappé, o Real Madrid é cada vez a equipe de futebol de maior sucesso no Instagram: 167 milhões de fãs.