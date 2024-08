Janela movimenta quase R$ 40 bilhões; conheça os 10 brasileiros mais caros

A janela de transferências de montagem de elenco para 2024/25 não conseguiu repetir o sucesso da temporada passada. Faltando poucos dias para o fechamento do período de negócios no primeiro escalão do futebol europeu, ela movimentou "apenas" 6,4 bilhões de euros (R$ 39,2 milhões).

De acordo com o "Transfermarkt", site especializado na cobertura das transações de jogadores, esse é o total de dinheiro que trocou de mãos no futebol mundial com compras de direitos econômicos e empréstimos de atletas válidos para esta temporada.

O montante inclui transferências que acabaram de ser fechadas e também pagamento de obrigações contratuais de transações definitivas previstas em acordos de empréstimos que foram feitos um bom tempo atrás (em alguns casos, até mais de um ano, como a ida de Endrick para o Real Madrid, acordada ainda em 2022).