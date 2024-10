Acordos com credores e sem SAF. O plano do Corinthians para suas finanças

Conforme apurou a coluna, esse é o desenho estratégico sugerido pela Alvarez & Marsal por meio de seu representante na consultoria, Fred Luz, que tem status de CEO no Alvinegro.

Apesar de o contrato entre a empresa e o clube prever estudos sobre recuperação judicial e SAF, as duas medidas não foram sugeridas por Luz. Elas também nunca estiveram no radar do presidente Augusto Melo, segundo interlocutores do dirigente.

O cartola já deu declarações públicas sustentando que não se discute na administração a transformação da agremiação em Sociedade Anônima do Futebol, diferentemente do que diz ao menos parte de seus críticos no Parque São Jorge.

A alternativa considerada viável por Luz para colocar o plano em prática é pedir na Justiça uma tutela cautelar para suspender bloqueios e penhoras nas contas da agremiação por causa de cobranças judiciais. Essa suspensão seria por pelo menos 60 dias. Nesse período o clube ganharia fôlego financeiro.

Em seguida, seria feita uma mediação com os credores (um mediador conduz as negociações entre as partes).

O problema é que a cautelar enfrenta grande rejeição no Conselho Deliberativo (CD). Conselheiros contrários à medida a enxergam como preparatória para a recuperação judicial, alternativa que também rejeitam. O projeto não será tocado sem apoio do órgão, segundo colaboradores de Melo. Em reunião do Conselho, na última segunda (14), a diretoria informou que não tentará a cautelar.