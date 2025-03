Presidente da CBF e cartolas de clubes merecem vexame da seleção brasileira

Tivesse ele efetivado o ex-comandante do Fluminense ou chamado Dorival logo de cara, a seleção não teria jogado fora preciosos meses de trabalho.

O treinador atual já tem um ano no cargo. Tinha a obrigação de apresentar algo melhor, mas é inegável que recebeu uma seleção bagunçada.

O inacreditável é que o bagunceiro principal, Ednaldo, foi reeleito por aclamação, com o voto de todas as federações e agremiações das duas principais divisões, um dia antes do papelão na Argentina.

Conclusão: todos os votantes estão satisfeitos com o trabalho do cartola que desorientou a seleção brasileira com sua espera por um técnico imaginário. Eles aprovaram também uma gestão que não conseguiu resolver problemas históricos do futebol nacional com calendário, arbitragem e gramados ruins.

Mas, na visão dos eleitores, foi tudo tão bem que merece continuar. E continuou no dia seguinte à aclamação com uma seleção que é a cara do futebol brasileiro, frágil e desorganizada, sendo tratada como piada por sua maior rival.

Ednaldo e seus eleitores tiveram o que mereceram: a continuação de um trabalho desastroso, mas que eles consideram bem-feito.