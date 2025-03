Corinthians: Cury cobra mais R$ 3,1 milhões de dívida em comissão por Yuri

Porém, o magistrado informou que, independentemente de o Alvinegro apresentar contestação, o processo será suspenso. Isso em respeito à decisão obtida pelo clube no processo em que pediu o RCE (Regime Centralizado de Execuções). Foi determinada a suspensão de todas as execuções contra o Corinthians até que seja homologado (ou não) seu plano de pagamento de dívidas para todos os credores listados no processo. Cury e a Link estão entre eles. A empresa aparece na relação com direito a receber R$ 21,3 milhões, aproximadamente. O crédito anotado para o empresário é de cerca de R$ 7,5 milhões.

Cury tenta derrubar na Justiça o benefício do RCE ao Corinthians alegando irregularidades.