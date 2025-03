Corinthians: Justiça suspende cobrança de R$ 6,2 milhões feita por agente

A Justiça paulista determinou, em primeira instância, a suspensão do processo no qual a empresa do agente Giuliano Bertolucci cobra, inicialmente, R$ 6.259.711,15, do Corinthians.

O Alvinegro havia pedido a suspensão da execução em atendimento à decisão proferida em dezembro do ano passado suspendendo todas as cobranças na Justiça contra a agremiação. Isso por causa do pedido de RCE (Regime Centralizado de Execuções) e pelo menos até ser decidido se seu plano de pagamento de dívidas será homologado.

Na última terça (25), o juiz Alberto Gibin Villela, da 4ª Vara Cível do Tatuapé, acolheu o pedido do Corinthians e determinou a suspensão do processo até o fim do RCE.