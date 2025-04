Augusto chama autor de pedido de impeachment para marketing do Corinthians

Augusto Melo convidou Edgard Soares, um dos responsáveis por redigir o pedido de impeachment contra ele, para ser diretor estatutário de marketing do Corinthians. A tendência é de que o conselheiro assuma o cargo, que não é remunerado e está vago.

Procurado pela coluna na manhã da última quarta (2), Edgard confirmou o convite e disse não ver contradição no fato de ele estudar assumir um posto na diretoria, após ter participado de maneira importante da elaboração do pedido de abertura do processo de destituição de Augusto.

"Recebi o convite para ser diretor estatutário de marketing e estou estudando. Coloquei algumas condições para o Augusto e estou aguardando o que ele diz. Ocorre que naquele momento (em que foi redigido o pedido de abertura do processo de afastamento) a situação era outra. O time estava brigando para não cair, o povo foi movido pela emoção. Demorou para ser marcada a reunião, e o time começou a reagir. Não me sinto constrangido por estudar o convite. O inquérito [sobre o caso Vai de Bet] não foi concluído. A questão está sub judice."