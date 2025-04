Sporting x Rio Ave Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - Taça Portugal - 03

Sporting e Rio Ave duelam nesta quinta-feira, 3 de abril, pela semifinal da Taça de Portugal 2024/25. A partida acontece às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade. E a seguir você confere os palpites mais confiáveis para apostar bem informado.

Os Leões chegam com grande favoritismo e o histórico recente reforça a expectativa de mais uma vitória sólida. O Rio Ave, por outro lado, tenta resistir mesmo com desempenho instável fora de casa. Bora analisar tudo com calma?