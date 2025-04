Balanço do Flamengo detalha dívida do Corinthians por Matheuzinho

O balanço do Flamengo detalha o acordo feito para receber a dívida do Corinthians pela compra de Matheuzinho pelo Alvinegro.

O documento aponta que, em 12 de fevereiro de 2024, foi acertada a venda do lateral por 4 milhões de euros, registrados como R$ 21.480.000. O negócio foi fechado em cinco parcelas.

De acordo com as demonstrações financeiras do rubro-negro, no ano passado foram recebidas duas prestações de R$ 4.027.000. Uma parcela de R$ 8.055.000, que venceu originalmente em 5 de agosto de 2024, ficou atrasada. Isso provocou o vencimento antecipado de outras duas parcelas de R$ 2.285.000. Inicialmente, elas seriam pagas em agosto de 2025 e de 2026.