Ex-patrocinadora e agente citam falhas em plano do Corinthians por dívidas

Em petição assinada em 18 de março, Cury e a Link requerem que a publicação do edital de ciência aos credores seja suspensa ou considerada sem efeito até a correção das falhas alegadas.

Entre outros pontos, o agente e sua empresa alegam que o edital não contempla integralmente o que foi determinado em decisão judicial.

Eles também sustentam que a planilha de credores apresentada pelo Corinthians está ilegível. Ainda foi apontado que as execuções incluídas no plano não estão individualizadas. Da mesma maneira como fez a Pix Star, Cury e Link citam falta de documentos e de conferência da lista de credores. O plano do Corinthians é pagar R$ 357 milhões aos credores listados no RCE em até dez anos.