Comissão recomenda rescisão de contrato do Corinthians com empresa de 'CEO'

A Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians recomenda que o clube rescinda o contrato de consultoria firmado com a Alvarez & Marsal. A empresa é representada no clube por Fred Luz, que tem status de CEO, mas não tem esta nomenclatura oficializada em seu cargo.

O colegiado apresentou relatório sobre o acordo entre as partes aos conselheiros durante reunião na última segunda (7).

Conforme apurou a coluna, a sugestão foi para que o contrato seja rompido em até 90 dias após a assinatura. Na análise da comissão, durante este período nenhum dos lados precisa pagar multa em caso de rescisão.