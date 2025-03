Justiça anula multa milionária cobrada do Corinthians pela prefeitura

A prefeitura se manifestou no processo confirmando que de fato os autos de infração foram cancelados administrativamente em decorrência da decisão do CMT.

O município requereu a extinção do feito com redução das verbas de sucumbência.

Em sua decisão, o magistrado afirmou que a pretensão do Corinthians deve ser acolhida, pois o município reconheceu a procedência do pedido ao confirmar a anulação administrativa dos autos de infração.

Em razão do reconhecimento da procedência do pedido e do cancelamento dos autos de infração, o juiz fixou nos patamares mínimos o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios por parte da prefeitura.