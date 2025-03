Conselho do Corinthians quer ouvir ex-funcionário que fez denúncias

Conselheiros do Corinthians querem ouvir esclarecimentos de Marcelo Munhoes, ex-funcionário do clube, que denunciou suposto desvio de ingressos do programa de sócio-torcedor alvinegro.

A tendência, conforme apurou a coluna, é que o ex-chefe de tecnologia da informação da agremiação seja convidado para prestar depoimento às comissões de Justiça e Marketing do Conselho Deliberativo (CD). Os dois grupos já trataram de problemas no Fiel Torcedor no ano passado.

"Esse assunto [convite para Munhoes] está na pauta par uma avaliação. Não descarto essa possibilidade. De toda forma, vamos verificar, talvez, uma oitiva conjunta por mais de uma comissão do Conselho. Nos próximos dias teremos uma definição sobre esse asssunto", disse à coluna Leonardo. Pantaleão. Ele preside a Comissão de Justiça.