Palmeiras exagera nos cruzamentos? Veja o que mostram as estatísticas

O Palmeiras foi o terceiro time que mais acertou cruzamentos, com oito bolas cruzadas com perfeição. O Red Bull Bragantino liderou o ranking com 10 cruzamentos certos, um a mais do que o Flamengo, segundo colocado.

Contra o Botafogo, os palmeirenses cruzaram quase o dobro em relação ao seu adversário, que cruzou 14 bolas, acertando cinco delas.

No 0 a 0 com o Bota, no Allianz Parque, os comandados de Abel fizeram 13 finalizações, sendo sete de dentro da área e seis de fora. Só três arremates foram no alvo.

Paulistão

No Campeonato Paulista, o Palmeiras foi o time com melhor média de cruzamentos certos por jogo: 6. O índice de acerto foi de 24,9%.

O Verdão também liderou o ranking de bolas longas certas por partida, com média de 26,8 lançamentos certos.