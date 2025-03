Do Fiel Torcedor a Memphis: os contratos que órgão pede para Augusto exibir

Na última terça, Marcelo Munhoes, ex-chefe de tecnologia da informação (TI) da agremiação, deu entrevistas ao GE e ao UOl citando supostas irregularidades no Fiel Torcedor. Os problemas estariam colaborando para que cambistas fiquem com entradas que deveriam estar nas mãos dos sócios-torcedores.

Um dos pedidos é para que sejam entregues comunicados e avisos da área de TI sobre a procura por novos fornecedores do setor de ingressos.

O documento enviado para Augusto aponta que os temas abordados já foram tratados em reuniões do órgão. Ou seja, antes das declarações de Munhoes.

Além dos ingressos, o ofício requer informações detalhadas sobre os camarotes na Neo Química Arena, com nomes de usuários e condições contratuais.

Em relação às finanças corintianas, foram pedidos documentos relativos a questionamentos do órgão sobre as contas de 30 de junho de 2024. Os balancetes de outubro, novembro e dezembro do ano passado também aparecem no pacote de solicitações.

O Cori quer a discriminação dos gastos do clube com hotéis pagos com cartão de crédito corporativo nas viagens do time de futebol e relação completa de hóspedes.