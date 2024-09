Torcedor do Corinthians valorizaria mais Romero se ele fosse argentino?

Apesar dos números robustos e dos recordes, muito corintiano torce o nariz para Romero e entende que ele não pode ser titular do Timão. Isso fica claro nas redes sociais. Por que essa bronca com goleador?

Muitos acham que ele não passa de um jogador esforçado, sem a habilidade que um atacante deveria ter para estar entre os titulares do Alvinegro. Seu tempo no Corinthians já passou, dizem outros. Enquanto isso, o paraguaio segue fazendo gols e ajudando sua equipe a resolver partidas.

Já parou para pensar o que diriam de Romero se ele tivesse nascido na Argentina? Aposto que ouviríamos coisas como: "que jogador fantástico é esse argentino, não desiste nunca" ou "jogador argentino é diferente".

Mas Romero nasceu no Paraguai, país que não arranca suspiros de torcedores brasileiros, diferentemente do que acontece com a Argentina.

Sim, desconfio que Romero seja alvo de preconceito por parte de alguns torcedores pelo fato de não ter nascido num país badalado futebolisticamente. O que dá para cravar é que o paraguaio é subestimado. Ele já passou por fases ruins no Corinthians. No entanto, o conjunto da obra sugere que ele seja mais valorizado pelo torcedor corintiano do que tem sido, na média.