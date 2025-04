Atuação no Maracanã reforça distanciamento de Neymar do futebol competitivo

A atuação de Neymar no segundo tempo da derrota do Santos para o Fluminense no último domingo (13) reforçou o distanciamento do astro em relação ao futebol competitivo. Retornando de lesão, ele se destacou mais como celebridade atendendo a pedidos para tirar fotos do que por seu futebol.

De acordo com o Sofascore, o meia-atacante deu um chute a gol, acertou 73% dos passes, errou os dois cruzamentos e o único passe longo feitos, acertou dois de seis dribles, ganhou oito de 15 duelos pelo chão e venceu o único que disputou pelo alto.

Neymar fez duas faltas, sofreu seis e se irritou muito com a arbitragem. No final, não conseguiu ajudar o Peixe a obter um bom resultado no Maracanã.