Sem gol pelo Palmeiras, Vitor Roque só finalizou duas vezes na Libertadores

Em busca de seu primeiro gol pelo Palmeiras, Vitor Roque fez apenas duas finalizações em dois jogos pela Libertadores deste ano, de acordo com o Sofascore. As duas conclusões foram para fora.

Uma aconteceu na estreia palmeirense, com vitória por 3 a 2 sobre o Sporting Cristal. A outra foi anotada no triunfo Alviverde diante do Cerro Porteño, por 1 a 0, no Allianz Parque, na última quarta (8). Seu gol anulado durante a partida não entrou na conta.

Contratado por 25,5 milhões de euros, Vitor Roque jogou 149 minutos na soma das duas partidas pela competição sul-americana.